Griechenland erwartet heißestes Juliwochenende seit 50 Jahren

Athen: In Griechenland erwarten Meteorologen das heißeste Juli-Wochenende seit 50 Jahren. Die Höchsttemperaturen kletterten bereits gestern auf 44 Grad in Thessaloniki und auch in den kommenden Tagen soll es nicht abkühlen. Wegen der Hitze ist unter anderem die weltberühmte archäologische Stätte Akropolis immer in den heißesten Stunden des Tages geschlossen. Wetterexperten befürchten außerdem, dass morgen und übermorgen heftige Winde dazukommen und dadurch weitere Waldbrände entstehen könnten.

