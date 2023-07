Meldungsarchiv - 22.07.2023 01:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: In Griechenland erwarten Meteorologen das heißeste Juli-Wochenende seit 50 Jahren. Die Höchsttemperaturen kletterten bereits gestern auf 44 Grad in Thessaloniki und sollen auch in den kommenden Tagen weit über 40 Grad bleiben. Die Wetterexperten befürchten außerdem, dass aufkommender Wind die Entstehung weiterer Waldbrände begünstigen könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2023 01:00 Uhr