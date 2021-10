Greuther Fürth weiterhin sieglos in der Fußball-Bundesliga

Das Wetter in Bayern: Morgen im Norden bewölkt und im Süden freundlich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zuerst an vielen Orten klar - später zieht gebietsweise Nebel auf. Die Temperaturen sinken auf plus vier bis minus ein Grad. Morgen dann im Norden oft bewölkt oder trüb - ansonsten nach Nebelauflösung freundlich. An den Alpen viel Sonne. Am Montag nach Frühnebel überwiegend sonnig. Am Dienstag meist bewölkt - nur an den Alpen sonnige Abschnitte. Tagsüber bis 19 Grad. In den Nächten Abkühlung auf bis zu zwei Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2021 20:00 Uhr