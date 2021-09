Greuther Fürth weiter ohne Sieg

Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich bei bis zu 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Nebel-Auflösung längere freundliche Abschnitte, in Alpennähe mit besonders viel Sonne. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. In der meist klaren Nacht Abkühlung auf 8 Grad. Die Aussichten: Auch morgen vielerorts freundlich, nur an den Alpen am Nachmittag unbeständig mit Regen. Montag und Dienstag trocken mit Sonne und Wolken, Höchsttemperaturen 14 bis 20 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.09.2021 06:15 Uhr