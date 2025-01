Greuther Fürth verliert bei Aufsteiger Preußen Münster

Zum Fußball: In der 2. Liga steckt Greuther Fürth weiter in der Abstiegszone fest. Die Mittelfranken haben bei Preußen Münster mit 1:2 verloren. Den Siegtreffer kassierten die Fürther in der 90. Minute. Kaiserlautern gewann 2:1 gegen Ulm. Und die Partie Braunschweig gegen Schalke endete torlos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 16:00 Uhr