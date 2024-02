Greuther Fürth verliert 1:2 in Hannover

Hannover: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Greuther Fürth 1:2 in Hannover verloren. Damit zieht Hannover in der Tabelle an Fürth vorbei und steht jetzt auf Platz 3. Fürth ist Fünfter. Außerdem siegte Hertha BSC 3:2 gegen Magdeburg. Beide Spiele mussten zwischendurch aufgrund von Protesten gegen den Einstieg von Investoren in die Deutsche Fußball Liga unterbrochen werden. Die Fans hatten Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 21:00 Uhr