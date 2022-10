Greuther Fürth und Sandhausen trennen sich 1:1

Nach Wirbelsturm Ian sind in Florida noch 1,3 Millionen Menschen ohne Strom

Washington: In den USA sorgt Wirbelsturm Ian weiter für heftige Regenfälle. Der Sturm hat zwar an Kraft verloren und wird nicht mehr als Hurrikan eingestuft, die Behörden befürchten trotzdem Überschwemmungen in den Bundesstaaten South- und North Carolina sowie in Virginia. In Florida sind nach wie vor mehr als eine Million Menschen ohne Strom. Der Sturm war Anfang der Woche über Kuba gefegt, hatte dann Florida erreicht und war dann nach einer Rückkehr aufs Meer nach South Carolina weitergezogen. Experten erwarten, dass sich Ian im Lauf des Wochenendes auflösen wird.

