Greuther Fürth und Regensburg spielen unentschieden

Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig, Höchstwerte -8 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts sonnig bei minus 8 bis 0 Grad. In der Nacht sternenklar bei minus 10 bis minus 16, örtlich unter minus 20 Grad. Morgen nochmal viel Sonnenschein. Am Montag Sonne und Wolken. Am Dienstag stark bewölkt und gelegentlich etwas Regen. Höchstwerte minus 2 bis plus 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 15:00 Uhr