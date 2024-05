Greuther Fürth und Magdeburg trennen sich torlos

Zum Sport: In der zweiten Fußball-Bundesliga haben sich Magdeburg und Greuther Fürth unentschieden getrennt: 0 zu 0 stand es am Ende. Im zweiten Spiel besiegte Paderborn den Hamburger SV mit 1 zu 0. Damit hat der HSV die letzte Möglichkeit auf einen Aufstieg in die 1. Liga verspielt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 21:00 Uhr