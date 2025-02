Greuther Fürth siegt in Düsseldorf 2:1

Fürth siegt in Düsseldorf: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat die Spielvereinigung Greuther Fürth auswärts mit 2:1 gewonnen. Die Franken drehten das Spiel nach kurzzeitigem Rückstand. In der anderen Partie des Abends besiegte Schalke Münster zu Hause mit 1:0. In der ersten Bundesliga läuft das Spiel Stuttgart gegen Bayern.

