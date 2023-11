Greuther Fürth gewinnt in Kaiserslautern, Nürnberg verliert

Nürnberg: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg zuhause gegen Schalke 1:2 verloren. Besser lief es für Fürth in Kaiserslautern: Die Franken schafften ein 2:0. Im dritten Nachmittagsspiel Osnabrück gegen Holstein Kiel hieß es am Ende 1:1. In Liga eins muss Augsburg am Nachmittag gegen Köln antreten, und der FC Bayern München ist am Abend in Dortmund zu Gast.

