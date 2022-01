Greuther Fürth feiert zweiten Saisonsieg, Augsburg verliert in Leverkusen

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat den zweiten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Die Franken gewannen gegen Mainz mit 2:1 und verkürzen damit den Rückstand auf den vorletzten Stuttgart auf acht Punkte. Die Schwaben verloren in Freiburg mit 0:2. Eine Niederlage gab es auch für Augsburg - 1:5 in Leverkusen. Außerdem spielten: Hoffenheim - Dortmund 2:3, Mönchengladbach - Union Berlin 1:2 und Bochum - Köln 2:2. In der zweiten Liga unterlag Ingolstadt zuhause 0:2 gegen Darmstadt. Schalke schlug Erzgebirge Aue 5:0.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 22:15 Uhr