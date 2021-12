Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Fürth gegen Union Berlin 1:0 gewonnen - der erste Sieg der Franken in dieser Saison. Am Abend schlug Frankfurt Leverkusen mit 5:2. In der Zweiten Liga spielten: Hamburg- Rostock 3:0 Aue - Dresden 0:1 und Karlsruhe - Heidenheim 3:2.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 01:00 Uhr