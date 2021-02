Greuther Fürth besiegt die Würzburger Kickers

Das Wetter: Bewölkt, später Regen und im Norden Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt, im Süden zunehmend regnerisch, in Nordbayern wird es örtlich glatt und am Abend fällt auch Schnee bei minus 4 bis plus 8 Grad. In der Nacht vielerorts Schnee oder Schneeregen, bei Tiefstwerten von bis zu minus zehn 10 Grad. Bis Mittwoch oft bewölkt. Gelegentlich Schnee, an den Alpen auch Regen. Tiefstwerte in der Nacht: 0 bis minus 12 Grad. Am Tag minus 10 bis plus 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2021 15:00 Uhr