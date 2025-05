Greuter Fürth sichert Verbleib in der 2. Bundesliga

Zum Fußball: Greuther Fürth bleibt in der Zweiten Liga - die Mittelfranken haben gestern durch ein 3 zu 2 gegen Hamburg den Abstieg verhindert. Nürnberg hat mit einem 4 zu 1 in Braunschweig die Eintracht in die Abstiegs-Relegation gezwungen. Regensburg hat in Darmstadt mit 1 zu 3 verloren – als Absteiger stand der Jahn aber schon zuvor fest. Und Köln feiert mit einem 4 zu 0 gegen Kaiserslautern den Aufstieg in die erste Bundesliga.

