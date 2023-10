Grenzübergang zu Ägypten wird wohl morgen geöffnet

Rafah: Knapp zwei Wochen nach Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel sollen offenbar morgen erste Hilfsgüter den Gazastreifen erreichen. Das meldet ein staatsnaher ägyptischer Fernsehsender. Die Öffnung des Grenzübergangs Rafah war von US-Präsident Biden und Ägyptens Staatschef Sisi vereinbart worden. Zuvor hatte Israel auf Bidens Bitten hin den Lieferungen zugestimmt. Nach den Worten des US-Präsidenten sollen zunächst 20 Lastwagen in den Gazastreifen fahren dürfen. Seit dem Großangriff der Hamas hatte Israel den Küstenstreifen abgeriegelt. Die Gesundheitsversorgung der mehr als zwei Millionen Menschen dort verschlechtert sich zunehmend. Wegen Mangels an Treibstoff hat nun eine fünfte Klinik in dem Palästinensergebiet ihren Betrieb eingestellt. Gesundheitsdienste sind nach Hamas-Angaben mit tausenden Verletzten stark belastet. Fast 3.800 Menschen wurden seit Beginn der israelischen Vergeltungsschläge getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 22:45 Uhr