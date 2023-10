Grenzübergang zu Ägypten wird wohl morgen geöffnet

Tel Aviv: Die Hinweise verdichten sich, dass morgen Hilfslieferungen in den Gazastreifen gebracht werden. Ein staatsnaher ägyptischer Fernsehsender meldete am Abend, dass dafür der Grenzübergang Rafah geöffnet wird. Seit Tagen warten dort Lastwagen mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten. Zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation erklärt, sie rechne morgen mit dem Start der Lieferungen. Sie warnte zugleich vor einer Tragödie, sollten nicht bald Hilfsgüter und insbesondere Treibstoff in die Region gelassen werden. Seit dem Großangriff der Hamas hat Israel den Küstenstreifen abgeriegelt. Die Gesundheitsversorgung der mehr als zwei Millionen Menschen dort verschlechtert sich zunehmend. Angesichts der Lage hat Außenministerin Baerbock angekündigt, dass Deutschland humanitäre Soforthilfe in Höhe von 50 Millionen Euro für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen bereitstellt. Bei ihrem Besuch in der jordanischen Hauptstadt Amman sagte sie, mit dem Geld sollten internationale Organisationen vor Ort unterstützt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 21:15 Uhr