Grenzübergang zu Ägypten wird wohl morgen geöffnet

Tel Aviv: Die Hinweise verdichten sich, dass morgen Hilfslieferungen in den Gazastreifen gebracht werden. Ein staatsnaher ägyptischer Fernsehsender meldete am Abend, dass dafür morgen der Grenzübergang Rafah geöffnet wird. Seit Tagen warten dort Lastwagen mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten. Zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation erklärt, sie rechne morgen mit dem Start der Lieferungen. Sie warnte zugleich vor einer Tragödie, sollten nicht bald Hilfsgüter und insbesondere Treibstoff in den abgesperrten Küstenstreifen gelassen werden. Die humanitäre Lage im Gazastreifen spitzt sich immer weiter zu. Vorgestern waren bei einem Raketeneinschlag auf einem Krankenhausgelände viele Menschen getötet worden. Andere Kliniken sind wegen Treibstoffmangels nicht im Notbetrieb. Die Hamas spricht mittlerweile von fast 3.800 toten Palästinensern durch israelische Luftangriffe. In Israel wiederum wurden seit dem Großangriff der Hamas mehr als 1.400 Menschen getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 18:15 Uhr