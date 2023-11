Grenzübergang Rafah im Gazastreifen soll öffnen - dramatische Lage Krankenhäusern

Tel Aviv: Der Grenzübergang Rafah soll heute wieder vorübergehend geöffnet werden, damit Ausländer aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausreisen können. Das haben die Behörden in Gaza mitgeteilt. Freitag waren die Evakuierungen ausgesetzt worden. Die Situation in den Krankenhäusern wird unterdessen immer dramatischer. Sollten die Kämpfe nicht gestoppt oder zumindest die Patienten evakuiert werden, so die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen", würden die Krankenhäuser zu Leichenhallen. Nach UN-Angaben sind inzwischen 20 der 36 Kliniken nicht mehr funktionsfähig. Die Lage in der Al-Schifa-Klinik, dem größten Krankenhaus in dem Gebiet, sei "katastrophal", heißt es. Die israelische Armee teilte mit, sie wolle heute helfen, Säuglinge aus dem Krankenhaus in Sicherheit zu bringen. - Außenministerin Baerbock hat sich zum Abschluss ihrer Nahost-Reise in Israel noch einmal klar für eine Zweistaatenlösung ausgesprochen. Das friedliche Nebeneinander Israels und eines Palästinenserstaates sei das einzige nachhaltige Modell, so Baerbock, das dauerhaft Frieden und Sicherheit garantieren kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 08:00 Uhr