Grenzübergang Kerem Schalom in den Gazastreifen ist wieder offen

Gaza: Der Grenzübergang Kerem Schalom zwischen Israel und dem Gazastreifen ist wieder offen. Wie die israelische Armee mitgeteilt hat, sind Lastwagen aus Ägypten mit humanitären Hilfsgütern wieder am Grenzübergang eingetroffen. Sie sollen den Angaben zufolge inspiziert und dann in den Gazastreifen durchgelassen werden. Um wie viele Lastwagen es sich handelt, wurde nicht angegeben. Israel hatte den Grenzübergang am Sonntag nach einem Raketenangriff der Hamas geschlossen. Der Übergang in Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen ist noch zu. Die israelische Armee hatte ihn in der Nacht zu Dienstag unter ihre Kontrolle gebracht. Beide Grenzübergänge sind wichtig, um der Bevölkerung im Gazastreifen humanitäre Hilfsgüter zukommen zu lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 12:00 Uhr