Grenzschutz von Belarus nimmt Kolesnikowa an der Grenze fest

Merkel würdigt Arbeit der Gesundheitsämter

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat die Arbeit der Gesundheitsämter in der Corona-Krise gewürdigt. Was die Beschäftigten Tag für Tag leisteten, sei ungewöhnlich, sagte Merkel in einer Videokonferenz mit Vertretern von Behörden, Kommunen und Ländern. Die Gesundheitsämter hätten einen wesentlichen Anteil daran, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland weitgehend unter Kontrolle sei. Allerdings - so Merkel - ließen insbesondere die technische Ausstattung und die digitalen Möglichkeiten der Gesundheitsämter noch zu wünschen übrig. Auch das Personal sei teilweise knapp. - Um freie Ärztestellen in den Gesundheitsämtern besetzen zu können, hat der Vorsitzende des bayerischen Landkreistages, Bernreiter, eine Quote für Medizinstudenten vorgeschlagen. Bernreiter sagte dem BR, es sei zwar schön, dass den Ämtern neue Stellen zugestanden würden - es gebe aber einfach zu wenige Mediziner auf dem Markt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.09.2020 12:15 Uhr