Grenzregionen richten offenen Brief an Söder und Seehofer

Nachrichtenarchiv - 27.03.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Die bayerischen Grenzregionen zu Tirol wünschen sich von der Politik bei künftigen Corona-Entscheidungen mehr Fingerspitzengefühl. Mit einem entsprechenden Appell haben sich mehrere Bürgermeister an Bundesinnenminister Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Söder gewandt. Hintergrund sind die zu erwartenden gelockerten Einreisebestimmungen für das österreichische Bundesland. In einem offenen Brief schreiben die Kommunalpolitiker, die letzten Wochen seien wirtschaftlich, aber vor allem menschlich, eine einzige Belastung gewesen. Seit Mitte Februar hätten sich Dramen abgespielt, da sich Familien, die diesseits und jenseits der Grenze leben, nicht besuchen durften. Die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen seien einschneidend und hätten noch lange negative Folgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2021 08:00 Uhr