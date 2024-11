Grenzpolizei im Landkreis Hof findet große Mengen an illegaler Pyrotechnik

Hof: Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit hat die Polizei im Landkreis Hof große Mengen an illegaler Pyrotechnik in einem Auto sichergestellt. Im aktuellen Fall fanden Beamte der Grenzpolizei bei einer Kontrolle auf der A9 insgesamt 410 Kilogramm verbotene Pyrotechnik aus Polen. In 25 Kisten waren 10.000 Böller und Feuerwerksraketen verstaut, die in Deutschland alle verboten sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 15:00 Uhr