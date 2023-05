Grenzmuseum Mödlareuth wird für 22 Millionen vergrößert

Kurzmeldung ein/ausklappen EZB erhöht Leitzins noch einmal leicht

Frankfurt am Main: Wegen der anhaltend hohen Inflation im Euroraum hebt die Europäische Zentralbank den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an. Der zentrale Leitzins, also der Satz, zu dem Geschäftsbanken sich Geld bei der EZB leihen können, steigt damit auf 3,75 Prozent. Es ist die siebte Zinserhöhung in Folge, die allerdings etwas schwächer ausfällt als die vorherigen. Zur Begründung hieß es, die Inflation in der Eurozone werde nach aktuellen Prognosen noch lange zu hoch bleiben. Die Gesamtinflation sei in den vergangenen Monaten zwar zurückgegangen, der Preisdruck bleibe aber stark. Im April betrug die Inflationsrate noch sieben Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2023 16:00 Uhr