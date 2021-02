Grenzkontrollen zu Tirol und Tschechien sind in Kraft getreten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, Höchstwerte bis plus 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei minus 2 bis plus 3 Grad. In der Nacht klar oder locker bewölkt, Tiefstwerte um minus 8 Grad. Die Aussichten: Zu Wochenbeginn deutlich milder und teils freundlich, teils bewölkt mit etwas Regen oder Schnee. Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Höchsttemperaturen am Montag bis plus sechs, ab Dienstag dann bis plus 10 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.02.2021 06:30 Uhr