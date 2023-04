Grenzkontrollen zu Österreich werden verlängert

Kurzmeldung ein/ausklappen Macron unterzeichnet Gesetz zur Rentereform in Frankreich

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat das Gesetz zur Rentenreform unterzeichnet. Nachdem gestern der Verfassungsrat das Vorhaben gebilligt hat, würden die Reformen ab September umgesetzt, erklärte ein Regierungssprecher. Die sieht unter anderem vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre zu erhöhen. In Folge der Entscheidung gestern kam es in Paris und weiteren Städten zu Protesten, die teils in Gewalt endeten. Die großen Gewerkschaften haben angekündigt, ihren Widerstand bis zu einer Rücknahme der Reform fortzusetzen. Sie riefen für den 1. Mai zu neuen Massenprotesten auf. Macron will sich am Montag in einer Fernsehansprache an die Französinnen und Franzosen wenden.

