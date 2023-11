Grenzkontrollen zeigen laut Bundespolizei Wirkung

Berlin: Bundespolizeipräsident Romann sieht in den ausgeweiteten Grenzkontrollen ein wirksames Mittel gegen illegale Migration. Er sagte, die unerlaubten Einreisezahlen seien seit Ende Oktober signifikant zurückgegangen. Die Beamten hätten in den vergangenen drei Wochen an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz mehr als 9.600 illegale Übertritte festgestellt und rund 3.900 Betroffenen zurückgewiesen. Auch die sogenannte grüne Grenze hat die Bundespolizei laut Romann verstärkt im Blick. Denn Schleuser seien teils dazu übergegangen, die Menschen schon früher abzusetzen und sie dann zu Fuß über die Grenze zu schicken.

