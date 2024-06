Grenzkontrollen werden wegen Fußball-EM ausgeweitet

Berlin: Wegen der in einer Woche beginnenden Fußball-EM kann ab heute an allen deutschen Grenzen kontrolliert werden. Laut Bundesinnenministerium umfasst das auch die bislang nicht betroffenen Übergänge zu Dänemark, Frankreich und den Benelux-Staaten. Außerdem können Reisende im Flugverkehr und in Häfen überprüft werden. Der Fokus reiche von der Bedrohung durch islamistischen Terror über Hooligans bis hin zu Cyberangriffen, sagte Inneministerin Faeser. Im Kampf gegen Schleuserkriminalität und irreguläre Migration wird schon seit längerem an einigen Grenzen kontrolliert, etwa zu Österreich, Polen, Tschechien und zur Schweiz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 10:00 Uhr