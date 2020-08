Grenzkontrollen führen zu langen Wartezeiten vor Karawankentunnel

Nachrichtenarchiv - 23.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Villach: An der Grenze zwischen Slowenien und Österreich sorgen verschärfte Corona-Kontrollen für lange Wartezeiten. Nach Angaben der Polizei in Kärnten staut sich der Verkehr vor dem Karawanken-Tunnel auf slowenischer Seite auf einer Länge von elf Kilometern. Auf Twitter berichten Reisende von chaotischen Zuständen. Hintergrund ist eine Verordnung, die in Österreich gestern in Kraft getreten ist. Diese besagt, dass auch der Transitverkehr aus Risikogebieten angehalten werden muss.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.08.2020 06:00 Uhr