Grenzen sollen bis Anfang Mai kontrolliert werden

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Italien und Spanien werden um weitere 20 Tage verlängert. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Die vorübergehende Maßnahme diene dazu, die Infektionsgefahren durch das Corona-Virus weiter einzudämmen, hieß es. Sie gelten nun vorerst bis zum 4. Mai. Was das Versammlungsverbot in Gotteshäusern angeht, gebe es momentan noch keinen Anlass, das zu verändern, so ein Sprecher des Innenministeriums. Am Freitag werde es aber Gespräche mit Vertretern der verschiedenen Religionsgemeinschaften geben. Dabei werde es auch um Voraussetzungen für mögliche Lockerungen gehen, hieß es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 17:00 Uhr