Grenzausnahmen für Pendler sollen bis Dienstag geklärt werden

Wieder demonstrieren Zehntausende gegen Putsch in Myanmar

Rangun: Die Proteste gegen das Militärregime in Myanmar, das vor zwei Wochen die Macht in dem südostasiatischen Land an sich gerissen hat, dauern unvermindert an. Auch heute gingen wieder Zehntausende Menschen gegen die Junta auf die Straße. Vor der US-Botschaft in Rangun, der größten Stadt des Landes, versammelte sich wie schon gestern eine Menschenmenge, um die harte Haltung der USA gegenüber den Putschisten zu unterstützen. Der neue US-Präsident Biden hatte vor wenigen Tagen im Weißen Haus Sanktionen gegen die führenden Generäle des Landes und mit ihnen verbundene Unternehmen angekündigt. Unterdessen wächst die Angst vor einer Eskalation der Gewalt seitens des Armee. In der vergangenen Nacht waren in Rangun Panzer aufgefahren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.02.2021 17:00 Uhr