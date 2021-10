Gremien von Grünen und FDP ziehen erste Sondierungsbilanz

Nachrichtenarchiv - 06.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grüne und FDP beraten heute in ihren jeweiligen Gremien, wie sie bei den Geprächen über eine neue Bundesregierung weiter vorgehen wollen. Beide Parteien werden von Union und SPD als Partner für eine Dreierkoalition umworben. Bei den Grünen wollen am Vormittag Bundesvorstand, Parteirat und das 24-köpfige erweiterte Sondierungsteam in einer digitalen Sitzung über den Stand beraten. Bei der FDP wird im Bundesvorstand der weitere Kurs abgestimmt. Sowohl Grüne als auch Liberale hatten zuletzt nach den Gesprächen mit der Union mangelnde Diskretion beklagt. Grünen-Geschäftsführer Kellner schrieb auf Twitter, das Durchstechen angeblicher Gesprächsinhalte nerve. Die FDP-Abgeordnete Strack-Zimmermann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es seien alle erwachsen genug, um auch mal, so wörtlich, "die Klappe zu halten."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2021 06:00 Uhr