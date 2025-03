Gremien von CSU und SPD stimmen für Aufnahme von Koalitionsverhanldungen

Berlin: Die SPD-Führung hat einstimmig beschlossen, Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU aufzunehmen. Der Parteivorstand machte in der Schaltkonferenz deutlich, dass die SPD zu ihrer Verantwortung stehe. Allerdings würden am Ende die Parteimitglieder entscheiden, ob das Regierungsbündnis zustande kommt. Sie sollen darüber in einem verbindlichen Mitgliedervotum online abstimmen. Zuvor hatte auch der CSU-Vorstand grünes Licht für den Start der Koalitionsverhandlungen gegeben, die CDU will morgen entscheiden. Am kommenden Donnerstag könnten die Gespräche dann beginnen. Ziel ist, dass die neue Regierung bis Ostern steht. - In mehrtägigen Sondierungsgesprächen hatten Union und SPD zentrale Streitfragen in der Finanz-, Wirtschafts- und Migrationspolitik aus dem Weg geräumt.

