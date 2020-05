Greenpeace warnt vor Auto-Kollaps in Städten durch Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 19.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Greenpeace warnt vor einem Auto-Kollaps in Städten als Folge der Corona-Krise. In einer Kurzstudie der Umweltorganisation heißt es, aus Sorge vor Ansteckungen mieden viele Menschen öffentliche Verkehrsmittel, die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen seien eingebrochen und mehr Strecken würden mit dem Auto gefahren. Greenpeace warnt vor einem "Verkehrsinfarkt". Die CO2-Emissionen könnten um zustätzliche 3 Millionen Tonnen steigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2020 06:00 Uhr