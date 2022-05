Greenpeace-Studie sieht große Einsparpotenzialle bei Gas

Berlin: Nach einer von Greenpeace in Auftrag gegebenen Studie könnten die großen Industrienationen bis 2025 mehr Erdgas einsparen als Russland exportiert. Bis dahin, so heißt es in dem Papier des Instituts DIW Econ, könne der Gasbedarf in den G7-Staaten bis zu 18 Prozent gesenkt werden. Am meisten könne man demnach bei Gebäuden einsparen. Wärmepumpen müssten Gasheizungen ersetzen, Wind- und Solarenergie müssten ausgebaut werden. Zudem könne man die Raumtemperaturen in den Häusern um durchschnittlich ein Grad senken. Seit Beginn des Angriffskriegs Moskaus gegen die Ukraine werden Wege und Möglichkeiten gesucht, unabhängig von russischen Energielieferungen zu werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.05.2022 19:45 Uhr