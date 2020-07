Greenpeace protestiert bei Tönnies gegen das "Schweinesystem"

Nachrichtenarchiv - 16.07.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rheda-Wiedenbrück: Nach der Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs bei Tönnies protestieren Greenpeace-Aktivisten gegen die Methoden der Fleischproduktion. Einige von ihnen landeten mit motorisierten Gleitschirmen auf dem Dach des Tönnies-Hauptgebäudes in Rheda-Wiedenbrück. Sie brachten ein Transparent an der Wand an und fordern darauf "Schluss mit dem Schweinesystem". Der Betrieb hatte nach vierwöchiger Sperrung heute morgen wieder mit Schlachtungen begonnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2020 18:00 Uhr