Greenpeace fordert Verbot von Privatjets

Hamburg: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die steigende Zahl an Privatflügen in Europa kritisiert und fordert ein Verbot von Privatjets. Laut der Analyse eines Forschungsinstituts ist die Zahl derartiger Flüge im vergangenen Jahr um 64 Prozent auf rund 573.000 angestiegen. Die Flüge im Jahr 2022 hätten laut Greenpeace knapp 3,4 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verursacht, was der Jahresmenge von 555 000 EU-Einwohnern entspreche. Die Greenpeace-Mobilitätsexpertin Donat sagte dazu wörtlich: "Während Superreiche mit Privatjets fliegen, als gäbe es kein Morgen, leiden ärmere Menschen aus dem globalen Süden am stärksten unter den Konsequenzen der Klimakrise". Laut der Studie ist Deutschland nach Großbritannien und Frankreich das Land mit den drittmeisten Privatflügen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 08:00 Uhr