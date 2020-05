Greenpeace demonstriert gegen Inbetriebnahme von Kraftwerk Dattel 4

In den USA halten Proteste nach Tod eines Schwarzen an

Minneapolis: Die Proteste gegen Polizeigewalt in der Stadt im US-Bundesstaat Minnesota sind in der vergangenen Nacht erneut eskaliert. Hunderte Demonstranten widersetzten sich einer Ausgangssperre. Es kam immer wieder zu schweren Ausschreitungen und Plünderungen. Mittlerweile versetzte das Verteidigungsministerium die Militärpolizei in mehreren Kasernen in Alarmbereitschaft. Auch in anderen Großstädten quer durch die USA demonstrierten Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. In Atlanta wurde der Notstand ausgerufen. Dort griffen Demonstranten unter anderem die Hauptzentrale des Senders CNN an. In Los Angeles wurden Demonstrationen inzwischen verboten. Hintergrund ist der Tod eines Schwarzen in Minneapolis. Der 46-Jährige war gestorben, nachdem ihn ein Polizist minutenlang mit dem Knie am Hals auf den Boden drückte. Der Beamte wurde wegen Totschlags angeklagt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2020 12:00 Uhr