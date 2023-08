Greenpeace beendet Aktion vor Bayerischer Staatskanzlei

München: Die Greenpeace-Aktion vor der Bayerischen Staatskanzlei ist beendet. Gegen Mittag kam der letzte Umweltschützer freiwillig von einem Fahnenmast herunter. Heute früh waren mehrere Aktivisten in professioneller Kletterausrüstung auf sechs Fahnenmasten gestiegen, die zurzeit nicht beflaggt sind. Die Umweltschützer befestigten an der Spitze symbolische Windräder. Dazu wurde ein 25 Meter langes Banner aufgehängt - mit der Aufschrift "Windkraft statt heißer Luft, Herr Söder". Greenpeace wollte nach eigenen Angaben darauf aufmerksam machen, dass in Bayern in diesem Jahr bisher nur sechs neue Windkraftanlagen ans Netz gegangen sind. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie wertete die Aktion als nicht angemeldete Versammlung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 14:00 Uhr