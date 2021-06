Greenpeace-Aktion löst Sicherheitsdiskussion aus

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Greenpeace-Aktion vor dem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Münchner Arena hat eine Diskussion über die Sicherheit bei der EM ausgelöst. Bayerns Innenminister Herrmann sagte, die Polizei werde bei den kommenden drei EM-Spielen die Luftüberwachung verstärken. Das Ganze hätte auch anders ausgehen können, betonte Herrmann. Wenn die Polizei von einem Terroranschlag ausgegangen wäre, hätte der Pilot das mit dem Leben bezahlen müssen. Die eingesetzten Scharfschützen hätten ihn bereits im Visier gehabt, so Herrmann. Der Mann, der mit Gleitschirm und Rücken-Motor auf dem Platz gelandet war, ist wieder auf freiem Fuß. Es gebe keinen Haftgrund, so ein Polizeisprecher am Nachmittag. Der Staatsschutz ermittle aber wegen verschiedener Delikte. Zwei Personen wurden bei der Aktion verletzt, sie sind bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.06.2021 14:45 Uhr