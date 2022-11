Great Barrier Reef soll "gefährdetes Welterbe" werden

Kurzmeldung ein/ausklappen Katar unterzeichnet Vertrag über Gaslieferungen nach Deutschland

Doha: Deutschland und Katar haben ein langfristiges Abkommen über Flüssig-Erdgas-Lieferungen abgeschlossen. Das haben Bundeswirtschaftsminister Habeck und das Energieministerium des Emirats mitgeteilt. Die Lieferungen sollen 2026 beginnen und mindestens 15 Jahre laufen. Jährlich sollen bis zu zwei Millionen Tonnen bei uns ankommen. Konkret verkauft der Energieriese Qatar Energy das Gas an das US-Unternehmen Conoco Phillips. Das liefert das sogenannte LNG dann an die neu gebauten Terminals in Brunsbüttel. Bereits im Dezember soll erstmals Flüssigerdgas aus dem Nachbarland den Vereinigten Arabischen Emiraten in Brunsbüttel eintreffen. Der entsprechende Vertrag mit dem deutschen RWE-Konzern war im September bei einem Besuch von Kanzler Scholz in Abu Dhabi abgeschlossen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2022 12:00 Uhr