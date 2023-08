Grant Shapps löst Ben Wallace als britischer Verteidigungsminister ab

London: In Großbritannien ist Grant Shapps zum neuen Verteidigungsminister ernannt worden. Das teilte Premierminister Sunak mit. Der 54-jährige Shapps war bislang Energieminister und übernimmt das Amt von Ben Wallace. Sunak dankte Wallace für dessen Einsatz und sagte, er habe früher als andere die "wahren Absichten des russischen Präsidenten Putin in der Ukraine erkannt". Wallace hatte seinen Rückzug schon im Sommer angekündigt. Er war immer wieder als Parteichef der Tories ins Spiel gebracht worden. Die britische Regierung hatte Wallace auch als Nachfolger von Nato-Generalsekretär Stoltenberg vorgeschlagen, war aber mit diesem Vorschlag am Widerstand der USA gescheitert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 16:00 Uhr