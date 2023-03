Grand Jury stimmt für Anklage von Donald Trump

Meldungsarchiv - 31.03.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

New York: Der ehemalige US-Präsident Trump ist im Zusammenhang mit einer angeblichen Schweigegeldzahlung angeklagt worden. Eine Grand Jury in Manhattan hat für diesen Schritt gestimmt. Das gaben Trumps Verteidigung und die Staatsanwaltschaft bekannt. Es ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass ein früherer US-Präsident strafrechtlich belangt wird. Trump wird vorgeworfen, Schweigegeld aus Wahlkampfmitteln an eine Porno-Darstellerin gezahlt zu haben. Der frühere Präsident sprach in einem ersten Statement von einer Hexenjagd durch radikale Demokraten; er bezeichnete die Anklage als "politische Verfolgung" und "Wahlbeeinflussung". Trump möchte bei der nächsten Präsidentschaftswahl erneut antreten.

