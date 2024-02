Grammy-Verleihung beginnt in Los Angeles

Los Angeles: Die US-Musikerinnen Taylor Swift, SZA, Olivia Rodrigo und Billie Eilish gehen als Favoritinnen in die diesjährige Grammy-Verleihung. Die Gala in Los Angeles beginnt zur Stunde. Der begehrte Musikpreis wird in 94 Kategorien vergeben. Für die prestigeträchtigsten Kategorien "Aufnahme des Jahres", "Lied des Jahres" und "Album des Jahres" sind in diesem Jahr fast ausschließlich Frauen nominiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2024 02:00 Uhr