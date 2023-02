Kurzmeldung ein/ausklappen Grammy-Gewinner Harry Stiles räumt auch bei den Brit Awards ab

London: Pop-Superstar Harry Styles hat nach den Grammys auch bei den Brit Awards abgeräumt. Mit seinem Album "Harry's House" gewann der 29-Jährige in London den Preis in der wichtigsten Kategorie "Album des Jahres". Außerdem heimste er die Trophäen für den Künstler des Jahres, den Song des Jahres sowie den besten Pop/R&B-Act ein. Damit sicherte sich Styles den Preis in allen vier Kategorien, in denen er nominiert worden war. Das Indie-Rock-Duo Wet Leg wurde als beste Band und bester neue Künstler ausgezeichnet. Zwei Brit Awards gingen an Grammy-Rekordgewinnerin Beyoncé, die als internationale Künstlerin und für den internationalen Song des Jahres, «Break My Soul», geehrt wurde. Die Brit Awards zählen neben den in Los Angeles verliehenen Grammys zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt.

