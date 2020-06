Grainau ruft nach Unwetter Katastrophenfall aus

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Über ganz Deutschland sind in der Nacht Unwetter hinweggezogen. In Bayern waren Mittel- und Unterfranken am stärksten betroffen. Die Feuerwehr in Nürnberg beispielweise wurde zu über 100 Einsätzen gerufen. In Grainau bei Garmisch-Partenkirschen mussten rund 350 Bewohner ihre Häuser verlassen, weil ein Bach über die Ufer getreten war. Außerdem wurde die Höllentalklamm gesperrt, weil Sicherheitsseile und Geländer erheblich beschädigt wurden. 65 Wanderer müssen nun mit Hubschraubern von der Höllentalangerhütte ausgeflogen werden. Um das reibungslos organisieren zu können, hat der Bürgermeister von Grainau den Katastrophenfall ausgerufen. Der Alpenverein appellierte an Wanderer, die Klamm vorerst nicht zu betreten, es bestehe Lebensgefahr.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 12:30 Uhr