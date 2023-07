Grabsch-Urteil sorgt für Empörung in Italien

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesregierung will Qualität der Kinderbetreuung weiter verbessern

Berlin: Das Kabinett hat außerdem beschlossen, die Qualität der Kinderbetreuung in Deutschland zu verbessern. Dazu billigte es einen entsprechenden Evaluationsbericht zum sogenannten Kita-Qualitätsgesetz. Danach sollen die Länder in diesem und im kommenden Jahr rund vier Milliarden Euro erhalten, die sie vor allem für die Qualitätsentwicklung investieren - etwa in neue Fachkräfte oder die Kita-Leitungen. Familienministerin Paus kündigte an, dass gemeinsam mit Ländern und Kommunen Vorschläge entwickelt werden sollen, um bundesweite Standards in der Betreuung festzulegen. In Deutschland sind rund 92 Prozent der Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt in einer Kita.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2023 15:00 Uhr