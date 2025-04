Grab von Papst Franziskus wird für Besucher freigegeben

Rom: Nach der Beisetzung von Papst Franziskus können ab heute Besucher zum ersten Mal an sein Grab in der Basilika Santa Maria Maggiore kommen. Die Kirche wird um 7 Uhr geöffnet, es wird mit zahlreichen Gläubigen gerechnet. Ab 10 Uhr 30 werden die in Rom versammelten Kardinäle zunächst eine Messe auf dem Petersplatz zelebrieren, danach wollen sie ebenfalls Franziskus' Grab aufsuchen. Das Marmorgrab befindet sich in einem Seitenschiff nahe des Altars, es ist lediglich mit seinem lateinischen Papst-Namen "Franciscus" beschriftet. Der Papst hatte sich für sein Begräbnis nicht wie sonst üblich den Petersdom, sondern die päpstliche Basilika in der Nähe des römischen Hauptbahnhofs als letzte Ruhestätte ausgesucht. Er war dort häufig zum Beten. Auch in München wird heute noch einmal des verstorbenen Papstes gedacht. Ab 17 Uhr zelebriert der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Marx, einen Gottesdienst in der Frauenkirche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 06:00 Uhr