Gouverneur von Wisconsin beruft nach Schüssen auf Schwarzen Nationalgarde ein

Kenosha: Nach Schüssen auf einen Schwarzen im US-Bundesstaat Wisconsin hat der Gouverneur die Nationalgarde in die Stadt Kenosha gerufen. Sie sollen erneute Ausschreitungen verhindern. Die Behörden haben außerdem eine nächtliche Ausgangssperre angekündigt. Polizisten hatten am Sonntag auf einen 29-jährigen Schwarzen geschossen. Handyaufnahmen eines Augenzeugen zeigen, dass sich der Mann in sein Auto beugte, in dem seine drei Kinder saßen. Die Schüsse trafen in demnach von hinten in den Rücken und verletzten ihn schwer. Infolge des Polizeieinsatzes war es in Kenosha zu Protesten und Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge in Brand gesteckt. Die an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurden mittlerweile beurlaubt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.08.2020 01:00 Uhr