Gouverneur von Mississippi ruft Notstand aus

13.04.2020 13:15 Uhr

Jackson: Nach schweren Unwettern im US-Bundesstaat Mississippi hat Gouverneur Reeves den Notstand ausgerufen. Bei Twitter schrieb er, mehrere Tornados hätten den Staat heimgesucht. Der örtliche Katastrophenschutzbehörde zufolge kamen in Mississippi mindestens elf Menschen ums Leben. Zuvor hatte der Nationale Wetterdienst starke Tornados und Winde über dem Norden Louisianas gemeldet. Von dort gab es allerdings bislang keine Berichte über Schwerverletzte. Allerdings wurden in der Stadt Monroe Berichten zufolge hunderte Gebäude beschädigt. In Louisiana, Mississippi und Alabama waren zehntausende Haushalte zeitweise ohne Strom.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020